Ученые рассказали, как составить действительно эффективную «карту желаний»

Карта желаний остается одним из самых популярных новогодних ритуалов: кто-то воспринимает ее как серьезную психологическую практику, кто-то — как красивую поделку для зимнего настроения. Однако за простым коллажем из картинок и слов скрывается куда более сложный психологический и социальный механизм. Эксперты Пермского Политеха объяснили, почему эта практика так прочно закрепилась в массовой культуре, как она влияет на мотивацию и в каких случаях способна навредить. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В преддверии праздников создание коллажа превращается почти в личный обряд: лист бумаги, фотографии, несколько вдохновляющих фраз — и человек ощущает готовность к «новой версии себя». Психологи отмечают, что процесс действительно работает как форма диалога с собой.

По словам Ольги Юрьевой, доцента кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, наш мозг реагирует на воображаемые события так же, как на реальные: активизируются те же участки, что и при действительном выполнении задач. В этот момент включается лимбическая система — эмоциональный центр, связывающий образ будущего с положительными переживаниями. Такое сочетание формирует внутреннюю мотивацию, а закрепившиеся нейронные связи повышают вероятность реального достижения цели. Свою роль здесь играет и эффект самоисполняющегося пророчества: человек начинает вести себя так, словно успех неизбежен.

Без ясного понимания собственных задач визуализация остается красивой фантазией. Клинический психолог Михаил Сухогузов напомнил, что цель должна соответствовать принципам SMART: быть конкретной, измеримой и реалистичной. Карта желаний может помочь структурировать намерения, но только при условии, что за ней стоит продуманный план действий. В противном случае она превращается в самообман: человек будто бы делает шаг навстречу переменам, но на самом деле избегает реальных усилий.

Социологи рассматривают карту желаний как культурный феномен. Константин Антипьев, доцент ПНИПУ, отметил, что эта практика встроена в современное общество потребления. Коллажи нередко становятся отражением не собственных целей, а навязанных стандартов успеха: престижный отдых, роскошь, беззаботная жизнь. Массовая культура и соцсети формируют единый шаблон «правильных мечтаний», который люди бессознательно тиражируют. Срабатывает избирательное восприятие: сбывшиеся пункты усиливают веру в метод, а несбывшиеся легко забываются.

Несмотря на распространенность, практика создания карты желаний остается инструментом с двойной природой. Для одних она превращается в ресурс мотивации, помогающий структурировать мысли и двигаться к цели. Для других — в модный ритуал, который создает иллюзию контроля, но не приносит реальных изменений. Эксперты подчеркнули: эффект зависит не от магии картинок, а от готовности человека к внутренней работе и последовательным действиям.

