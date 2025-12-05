На Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало скрытую видеозапись, на которой, по утверждению ведомства, запечатлены переговоры о взятке с участием депутата Верховной Рады Анны Скороход. Об этом сообщили в Telegram-канале бюро.

На кадрах Скороход говорит о необходимости написать две расписки, которые будут храниться до выполнения условий сделки, а затем уничтожены. Также она упоминает, что по вопросу собеседника «приезжал некий человек», чей визит стоил $5 тысяч, которые она возвращать не намерена. В конце видео неизвестный мужчина получает деньги.

«Необходимо написать две расписки, которые будут сохранены на время выполнения остальных условий сделки, а после уничтожены», — заявляет Скороход на записи.

НАБУ утверждает, что депутат предлагала за $250 тысяч организовать наложение санкций СНБО на определенное лицо.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее Еврокомиссия «тайно» подготовила доклад с предупреждением о коррупции на Украине.