Собрали все худшее: конгресс придумал новые санкции

Один из комитетов палаты представителей конгресса США представил для общественного обсуждения черновой вариант проекта новых санкций в отношении России за вмешательство в американские выборы. Финансовый комитет по плану должен рассмотреть их 15 мая.

По сути документ представляет собой симбиоз ранее вносимых сенаторами законопроектов — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (так называемый DASKA) и «О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы» (DETER).

По данным Bloomberg, проект не внесен в палату в качестве законопроекта, однако представлен членам профильного комитета, чтобы «собрать идеи экспертов по поводу наилучшей реализации санкций».

Предложены два вида ограничений: обязательные санкций как ответ на доказанные, по версии американских конгрессменов, факты вмешательства России в американские выборы 2016 и 2018 годов, и возможные ограничения при вмешательстве РФ в избирательный процесс США в будущем.

В числе предложенных мер запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России и включение в черный список любого российского банка, причастного к финансированию вмешательства в американские выборы.

Санкции против российского госдолга кажутся экспертам одним из главных ударов США по России. В результате будет наблюдаться отток нерезидентов из российских активов и девальвация рубля, говорит Андрей Хохрин, генеральный директор «Иволга Капитал».

Хотя этот пункт санкций и может лишить Россию потенциального крупного инвестора в суверенный долг, но вряд ли это существенно отразится на объемах размещаемых бумаг, отмечает Анастасия Целковская, эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер».

Так, 15 мая после обнародования информации по санкциям, благодаря высокому спросу инвесторов, в том числе нерезидентов, Минфин разместил на еженедельных первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 134,746 млрд рублей, отмечает эксперт.

В целом запрет американским компаниям покупать российский госдолг легче декларировать, чем реализовать, поскольку современные финансовые рынки предлагают такие сложные системы владения активами, что замаскировать покупку, владение и продажу можно, говорит аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

В списке США также точечные санкции в отношении причастных к вмешательству в выборы лиц и энергетические проекты за пределами РФ, в которые российская компания с госучастием вложит не менее $5 млн. Правда, тут есть оговорка: в счет идут инвестиции, сделанные спустя три месяца после вступления закона в силу. С учетом того, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», которые строятся преимущественно за счет средств «Газпрома», должны быть завершены до конца 2019 года, у них есть все шансы спастись от инициатив американских законодателей.

Впрочем, у «Северного потока — 2» их, возможно, меньше. Дания — одна из пяти стран, через территориальных воды которых пройдет труба — все еще не дала своего согласия на прокладку газопровода. Ожидается, что в июне пройдут слушания на эту тему, а конечный ответ, от которого будет зависеть маршрут трубопровода, королевство может дать еще позже. Палки в колеса «потоку» по дну Балтийского моря ставят и в самом ЕС. Так, Еврокомиссия приняла поправки в Газовую директиву, согласно которой на морские газопроводы, проходящие через европейскую территорию, будут распространяться нормы антимонопольного законодательства, как и на сухопутные энергомаршруты. Что, конечно, не отменит проект, но серьезно усложнит и, возможно, затянет процесс его реализации. Так что санкции США частично могут и «успеть».

Между тем, в новом документе также предлагается обязать американских инвесторов раскрыть любые доли, которые они имеют в капиталах российских банков, таких как ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк.

Будущие санкции, по версии конгрессменов, предусматривают запрет инвестировать в российский энергетический сектор и российские энергетические госкомпании, ограничения в отношении российских финансовых институтов и всех оборонных предприятий.

Хорошая новость во всей этой истории, что санкций может и не быть. По крайней мере в представленном виде.

Накануне в Россию совершил визит госсекретарь США Майк Помпео, где встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным. И хотя о прорыве в отношениях двух стран говорить рано, ощущение того, что «хуже не станет», начало появляться.

Издание The Washington Post написала, что США решили воспользоваться окончанием «российского дела» и с осторожностью предложили Москве начать «с чистого листа». Однако проблемы вмешательства в выборы 2016 года и антироссийские санкции пока сохраняются.

Трамп часто говорил, что хочет улучшить отношения с Россией, которая является ключевым игроком практически во всех международных вопросах. Скорее всего, поездка Помпео была подготовительным шагом к потенциальной личной встрече Трампа и российского лидера Владимира Путина в следующем месяце на саммите G20 в Японии, полагает издание.