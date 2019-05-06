Пусть летает: почему власти не прекратят полеты SSJ

Минтранс не видит оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих, который возглавляет госкомиссию по урегулированию ЧС с пассажирским лайнером в Шереметьево.

Напомним, самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил «жесткую» аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, после чего загорелся. Погиб 41 человек из 78, находившихся на борту, девять госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В числе версий катастрофы рассматривается недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

«Нет оснований», - сказал Дитрих, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли остановлены полеты лайнеров данного типа. О том, что «суперджеты» продолжат летать и после аварии ранее «Газете.Ru» говорили и в Росавиации.

На тот же вопрос пришлось отвечать также пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он уточнил, что «принимать решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели или той или иной марки» - «не прерогатива президента». Кроме того, «нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия», добавил Песков. Решения об общенациональном трауре по жертвам трагедии пока тоже нет.

Простои, поломки, отказы

Между тем, катастрофа в Шереметьево стала далеко не первым авиационным происшествием с участием SSJ100.

История коммерческой эксплуатации таких лайнеров началась в 2011 году, а уже в 2012-м случилась первая трагедия: 9 мая в индонезийской провинции Западная Ява авиалайнер Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационного полета врезался в гору Салак. Погибли все находившиеся на его борту 45 человек. Причиной позднее был назван «человеческий фактор».

Индонезия не стала эксплуатантом SSJ100, зато стали другие. Например, мексиканская Interjet и ирландская CityJet. Последняя в начале года отказалась от лизинга российских лайнеров, Interjet неоднократно порывалась сделать то же самое, заявляя о проблемах с поставками комплектующих и частыми поломками новых самолетов. В ноябре прошлого года от SSJ100 отказалась Brussels Airlines, назвав причиной частые отказы в работе самолета и отсутствие перевода ряда руководств по эксплуатации с русского языка.

Порядка лайнеров SSJ эксплуатируют сейчас российские авиакомпании, большинство из которых так или иначе жаловались на эти самолеты.

Так, авиакомпания Red Wings еще в 2016 году отказалась от эксплуатации SSJ100. Компании не удалось выйти на операционную рентабельность по этим самолетам из-за высоких эксплуатационных расходов и недостаточного уровня техподдержки.

В 2017 году СМИ писали, что у российских эксплуатантов средний налет на SSJ составлял 3–3,7 часов в сутки на списочную машину, при том, что иностранные самолеты в парках российских авиакомпаний летали в среднем девять часов в сутки. В ноябре глава ГСС Александр Рубцов признавал, что

доля исправных SSJ в парках авиакомпаний-эксплуатантов сейчас составляет 66-70% (в 2012 году была 60% — прим. «Газета.Ru»). А целевая задача - за полтора года довести исправность парка до 75%.

«Газета.Ru» ранее писала, что нацпер, в парке которого сейчас 50 самолетов SSJ, еще в начале их эксплуатации сталкивался с большим количеством отказов систем самолета. К примеру, фиксировались инциденты, связанные с системой управления механизацией крыла, системой уборки/выпуска шасси и управления створками. Например, промерзал механизм открытия дверей багажно-грузовых отсеков при эксплуатации самолета в зимний период, иногда не работала ГЛОНАСС в системе автоматического управления полетом. Кроме того, дверь переднего туалета в открытом положении блокировала дверь кабины экипажа.

Источники в отрасли говорили, что количество отказов на 1000 часов налета SSJ100 в парке «Аэрофлота» в 1,5–2 раза превышало аналогичные показатели других типов самолетов. В 2018 году «Би-би-си» со ссылкой на внутреннюю документацию «Аэрофлота» сообщала, что эксплуатант считает SSJ-100 наименее безопасными лайнерами в своем флоте.

Источники «Газеты.Ru» отмечали проблемы и у «Газпромавиа». Авиакомпания «Якутия» и вовсе в прошлом году заявила, что из-за низкой исправности SSJ-100 фактически провалила лето: пассажиропоток компании упал на 2,7%, рейсы задерживались. По словам технического директора «Якутии» Александра Зинкова, было выявлено 33 случая, когда двигатели выходили из строя из-за конструкторских недостатков камеры сгорания.

В октябре 2018 года принадлежащий «Якутии» SSJ100, выполнявший рейс из Улан-Удэ, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера подломились стойки шасси.

^^Почему бы их не запретить?^^^

На следующий день после трагедии в Шереметьево на сайте Change.org инициативными гражданами был организован сбор подписей за прекращение эксплуатации SSJ100 в России. Бурные дискуссии по этому вопросу развернулись и на многих площадках в социальных сетях.

Эксперты отмечают: чтобы приостановить эксплуатацию воздушного судна, нужны весомые основания.

Например, повторяющиеся отказы системы или нескольких систем, влияющих на безопасность полётов, говорит исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Глава Росавиации Александр Нерадько в свое время критиковал этот лайнер после ряда инцидентов, связанных с неисправностью механизации крыла, но после устранения этой проблемы претензии к самолёту были сняты, напомнил эксперт.

«Полагаю, что у специалистов, занимающихся расследованием, уже есть первые версии причин происшествия, которые они рассматривают в приоритетном порядке. Если среди них нет конкретных производственно-конструктивных дефектов, говорить об остановке полётов SSJ100 не приходится», — считает Пантелеев.

Приостановка полетов в гражданской авиации - это чудовищная редкость, соглашается авиаэксперт Андрей Крамаренко. Нужен системный риск повторения для принятия такого решения, добавляет он.

Между тем в тот же день «Интерфакс» со ссылкой на Василия Крюка — гендиректора авиакомпании «Ямал», эксплуатирующей 15 «суперджетов», — сообщил, что перевозчик отказался от планов покупки еще десяти машин данного типа.

«К сожалению, не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк»,

— сказал Крюк.

При этом останавливать полеты SSJ в авиакомпании не собираются.

«Для того, чтобы принимать какие-либо кардинальные решения с парком воздушных судов авиакомпании, необходимо знать истинные причины случившейся авиакатастрофы в АП Шереметьево. В настоящий момент идет расследование, до окончания которого никаких решений принято быть не может», — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе а/к «Ямал». Схожей позиции придерживаются в а/к «Азумут», в парке которой насчитывается девять «суперждетов», и в «ИрАэро», где также летают девять SSJ.

«Вся техника проходит своевременное обслуживание и мы не сомневаемся в технической исправности этих самолётов. Наши лётчики имеют большой опыт работы на Суперджетах и готовы к любой ситуации», — заверили в «ИрАэро».

«Газета.Ru» также направила запросы другим российским эксплуатантам SSJ — «Аэрофлоту» (50 лайнеров), «Газмпромавиа» (10 самолетов), «Якутии» (5 самолетов), «РусДжет».

Тем не менее

удар по репутации российского авиапрома уже нанесен.

Любые серьезные и громкие инциденты с самолетами, особенно с человеческими жертвами, безусловно, влекут за собой не самые приятные последствия для авиапроизводителя, отмечают аналитики ИК «Фридом Финанс»

Потенциальные заказчики, к примеру, могут приостановить сотрудничество из-за роста репутационных рисков.

С другой стороны, большое значение имеют результаты расследования инцидентов, поэтому авиапроизводители заинтересованы принимать самое активное участие в расследовании авиапроисшествий, проверках бортов, устранении возникающих замечаний.

В отрасли многие и ранее говорили о том, что самолет «сырой» и нуждается в доработке. Однако вместо этого решено было выделить 85 млрд руб. на создание новой укороченной версии лайнера.

Это при том, что только на проектирование SSJ100 было потрачено $2 млрд. И еще более $5 млрд - на производство.