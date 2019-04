Над «Ведомостями» нависли тучи: почему продают газету

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает возможность продажи издания основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на четырех неназванных собеседников, включая двоих знакомых Кудрявцева. Консультации ведутся на протяжении нескольких месяцев. Вопрос в цене актива. Обсуждаемая цена сделки – 15 млн евро, сообщает один из источников. Такую сумму продавец заплатил за газету в 2015 году с учетом ее долга перед акционерами и журнальным бизнесом.

Демьян Кудрявцев и Алексей Голубович обсуждать конкретные переговоры отказываются. Однако ни одна из сторон не отрицает саму возможность продажи «Ведомостей».

Как заявил «Газете.Ru» Демьян Кудрявцев, «все годы поступают предложения о продаже актива». По его словам, он их не принял, потому что, в частности, они не были «так интересны».

Получить оперативный комментарий Алексея Голубовича «Газете.Ru» не удалось. Между тем основатель инвесткомпании Arbat Capital отмечал, что на протяжении 30-ти лет покупает и продает бизнесы.

Последние годы для газеты «Ведомости» были не самыми спокойными.

Так, семья Демьяна Кудрявцева в апреле 2015 года приобрела 33,3% издания у финского издательского дома Sanoma. Вместе с «Ведомостями» были проданы газета The Moscow Times и несколько изданий, входящих в «Юнайтед пресс». Источник «Газеты.Ru» оценивал эту долю в €6 млн. Впоследствии «Бизнес ньюс медиа» и вовсе стал единоличным владельцем «Ведомостей», выкупив доли Dow Jones (издает The Wall Street Journal) и Pearson (издатель газеты Financial Times). Стороны пошли на сделку на фоне принятия в России закона, ограничивающего долю владения иностранной компаний в отечественных СМИ выше 20%.

Сама сделка была оформлена преимущественно как покупка долговых обязательств. По данным источников Financial Times, ссылающихся на людей, знакомых с деталями соглашения, Кудрявцев заплатил за газету исходя из «стандартного рыночного коэффициента стоимости». Источник, близкий к участникам сделки, комментировал «Ведомостям», что газета была оценена более чем в €10 млн с учетом долга.

При этом в СМИ активно обсуждалась версия, что покупка издания была сделана в чьих-то интересах.

В частности, Николай Усков, шеф-редактор Forbes Russia, писал на своей странице в Facebook, что за покупкой Демьяном Кудрявцевым «Ведомостей» стоит Дмитрий Босов. Комментируя это предложение корреспонденту «Газеты.Ru», сам Демьян Кудрявцев заявлял, что основатель компании «Аллтек» Дмитрий Босов помогал ему «морально» при покупке газеты.

Осенью 2016 года из «Ведомостей» ушла главный редактор газеты Татьяна Лысова. Она объясняла это личными обстоятельствами: необходимостью уделять больше времени семье. Новым главным редактором в марте 2017 года стал Илья Булавинов, руководивший ранее дирекцией интернет-вещания Первого канала. На этом фоне часть сотрудников издания выразили открытое недовольство новой редакционной политикой.

Летом 2017 года проблемы возникли у самого Демьяна Кудрявцева. Ему аннулировали российское гражданство, и теперь в России как гражданин Израиля он может находиться только по рабочей визе. По словам самого менеджера, наличие или отсутствие у него российского гражданства не создаст никаких юридических проблем для работы издания в России. Так, сейчас «Ведомости» издает компания «Бизнес Ньюс Медиа», принадлежащая АО «Аркан Инвестмент». Бенефициар компании — Яна Мозель-Кудрявцева, жена медиаменеджера.

Последние годы издание к тому же испытывает и финансовые проблемы.

Так, по данным «Интерфакс-СПАРК», чистый убыток «Бизнес Ньюс Медиа» на конец 2016 года составил 289,44 млн руб. При этом выручка от продажи (за вычетом НДС, акцизов) составила 749 млн руб. В 2017 году ситуация немного улучшилась. По данным «Интерфакс-СПАРК» на конец 2017 года, чистый убыток составил 62,3 млн рублей. Выручка от продажи составила 865 млн рублей.

Как отмечает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков,

даже если у «Ведомостей» и улучшились операционные результаты, рассчитывать на очень серьезный, в разы, рост стоимости такого актива в нынешних условиях не приходится.

В медийном бизнесе до 75% цены сделки формируют нематериальные активы, включая репутацию издания, узнаваемость бренда, отношение к нему со стороны аудитории и потенциального рекламодателя, комментирует говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Издательский бизнес очень сильно зависит от активности рекламодателей, которая, в свою очередь, сильно зависит от уровня потребительского спроса, а в России начиная с 2014 года реальные располагаемые денежные доходы населения стабильно снижаются. В этой ситуации рассчитывать на то, что россияне будут покупать печатные газеты, а рекламодатели, соответственно, увеличивать бюджеты, не приходится.

Рейтинг компании «Медиалогия» показывает, что газета «Ведомости» не входит в топ-3 самых влиятельных федеральных изданий. Так, по оценке компании на февраль 2019 года, газета «Ведомости» находится на четвертом месте по рейтингу цитируемости с результатом 1067, тогда как у газет, находящихся на первых двух местах, этот рейтинг почти в два раза выше.

Если посмотреть информацию за два последних года, то газета «Ведомости» серьезно растеряла позиции. Так, по данным «Медиалогии» в январе-феврале 2017 года, «Ведомости» входили в тройку лидеров с результатом цитируемости в два раза больше — 2277.

По данным компании «Медиаскоп» (измерения проводились с сентября прошлого года до февраль 2019 года), аудитория «Ведомостей» в России составила 170,6 тысяч человек (+0,3%). Ежемесячная аудитория сайта газеты составила 1,8 млн человек.

«Ведомости» — уникальный продукт, поэтому цена может быть любой, если покупателю хочется владеть именно им, как, условно, крепостным театром. Такой тип владельцев тоже существует»,

— отметил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Юрий Синодов, главред Roem.ru.

При этом, по словам эксперта, в целом бизнес-пресса сейчас излишне москвоцентрична, и хорошего федерального бизнес-издания до сих пор не существует. Увеличить кратный рост выручки «Ведомостей» можно, если решить эту проблему, считает он.