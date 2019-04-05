Нищета и воровство: почему таджики уезжают в Россию

Россию активно осваивают мигранты из Таджикистана. По данным Росстата за прошлый год, всего миграционный приток в Россию из других стран составил 124,9 тыс. человек. И лидером среди стран, поставляющих мигрантов в Россию, стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тыс. человек. На втором месте — Казахстан с 26,5 тыс. человек. И только на третьем месте — Украина (+14,8 тыс.).

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Данные Центробанка также подтверждают активное участие жителей Таджикистана в экономике нашей страны.

Так, в прошлом году из России в страны СНГ утекло $13,3 млрд. На первом месте из стран СНГ по выводу средств из России оказался Узбекистан, граждане которого вывели $4 млрд, на втором — Таджикистан с $2,6 млрд.

По данным Банка России, средняя сумма перевода граждан Таджикистана средств из России составила $128.

То, что в России легально и нелегально находится большое количество мигрантов из Таджикистана, экспертов не удивляет. Россия для граждан Таджикистана по-прежнему является выгодным рынком труда, где, несмотря на ужесточение требований к мигрантам, можно найти относительно высокий заработок как в официальном, так и в теневом секторе экономики, говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов.

Несмотря на то что ВВП Таджикистана вырос в 2018 году на 7,3% и составил 68,8 млрд сомони ($7,2 млрд), жизнь в стране нельзя назвать легкой, отмечают эксперты.

Как отмечает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий, такой высокий экономический рост в стране связан с очень низким абсолютным уровнем ВВП. Экономика на самом деле слаба и восстанавливается после фактически гражданской войны и кризисов, говорит он.

«Ситуация в экономике Таджикистана, как и для большинства стран СНГ, отставляет желать лучшего: низкая производительность труда, отсутствие роста доходов населения и высокие инфляционные риски»,

— говорит Антонов.

Так, по последним данным Национального банка Таджикистана, инфляция в стране составила 6,4%. Уровень бедности в последние годы — в районе 30%. При этом средняя зарплата составляет всего $182.

«На сегодняшний день Таджикистан — одна из самых бедных стран в СНГ. Даже Украина и Молдавия после всех потрясений живут лучше — сейчас ВВП на душу населения в Таджикистане составляет всего $3,5 тыс. в год, а уровень безработицы колеблется в районе 8-9%. При этом львиную долю (до 40%) всей экономики составляют денежные переводы таджикских мигрантов, в основном из России», — говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Экономика Таджикистана буксует по целому ряду причин, главная из которых — крайне неэффективная экономическая политика властей. Большинство отчетов аналитиков по ситуации в стране не обходится без упоминания о крайне высоком уровне коррупции.

Так, в индексе международной организации Transparency International по индексу восприятия коррупции Таджикистан занимает 153 место. Рядом с Таджикистаном расположились такие государства, как Никарагуа и Эритрея.

«Из-за этого крайне слабо развиты гражданские и экономические институты в стране, у инвесторов без господдержки на самом высшем уровне нет никаких гарантий», — говорит Авакян.

К тому же, по словам Антонова, Таджикистан погряз в долгах перед кредиторами, они превышают 50% ВВП страны. Размер внешнего долга — $2,9 млрд. Основным кредитором страны является Китай, на его часть приходится $1,2 млрд. Такой размер задолженности образовался в основном за счет реализации государственных облигаций на международных рынках, поясняют эксперты.

«Внешний долг страны неустойчив, страна не в состоянии надлежащим образом обслуживать собственные обязательства по кредитам и не может привлекать достаточный объем иностранной валюты на финансовом рынке для обслуживания образовавшейся долговой нагрузки», — говорит Антонов.

Кроме того, по словам Авакяна, осложняет ситуацию то, что Таджикистан не входит ни в одно крупное интеграционное экономическое объединение, кроме СНГ, из-за чего страдает внешняя торговля и инвестиции.

«Потенциально как-то оживить экономику способно было бы вхождение страны в состав ЕАЭС (Евразийский экономический союз) либо более тесное сотрудничество с Китаем. Однако без институциональных реформ достичь какого-либо серьезного прогресса в экономике вряд ли удастся», — считает он.

В отношениях с Таджикистаном Россия позиционирует себя в роли союзника и стратегического партнера,

говорит Алексей Антонов.

В частности, Россия и Таджикистан сотрудничают в области усиления пограничного контроля и защиты от угрозы со стороны Афганистана. Москва оказывает поддержку Душанбе в строительстве крупных энергетических объектов и способствует возведению ряда важных социальных объектов, отмечает эксперт. Также Россия вкладывается в развитие таджикистанского АПК.

Кроме того, Россия и Таджикистан строят оптово-распределительный центр, который позволит более эффективно проходить таможню на границе с РФ для отправки продукции на российский рынок.

По словам Антонова, в целом на территории Таджикистана капитал из России присутствует как минимум в 300 предприятиях, товарооборот между странами постепенно наращивается, приближаясь к отметке в $1 млрд.

Впрочем, без серьезного рывка со стороны самого Таджикистана это сотрудничество не может заметно улучшить экономику страны, разве что «поддержать» на нынешнем уровне, резюмирует Антонов.