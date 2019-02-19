Как в Европе: супермаркеты будут закрывать по выходным?

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил закрывать супермаркеты по субботам и воскресеньям. По его словам, России следует брать пример с некоторых западных стран, в которых по выходным открыты только небольшие торговые точки.

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«Есть наличие крупных гипермаркетов и супермаркетов, сетей оптового формата с большим ассортиментом товаров. Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты», — сказал Кондратьев агентству «Москва».

В Минпромторге предложение не поддержали и сочли его безосновательным.

«Решительно непонятны преследуемые цели и ожидаемые результаты… Следует понимать, что в сравнении с западными странами в России торговых площадей в два раза меньше», — цитирует сообщение ведомства радиостанция «Говорит Москва».

«Подобные запреты создают существенные ограничения для потребителей: они уже не могут совершать покупки, где им удобно и когда им удобно. Кроме того, такие инициативы приведут к значительным издержкам не только для торговли, но и для производителей, что никак не соотносится с планами руководства страны по выходу на стабильные темпы экономического развития. Изменится логистическая система, снизятся объемы закупок – это в конечном счете ударит по всем: и по сетям, и по поставщикам, и по потребителям», - комментирует «Газете.Ru» председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

«Развивать малый и средний бизнес ценой создания неудобств для покупателей – идея странная. Россияне давно привыкли проводить выходные за шоппингом, и нарушать эту привычку совершенно незачем», - говорит бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В 2017 году сенаторы уже предлагали запретить гипермаркетам работать по воскресеньям, а также работать 24 часа в сутки. Инициатива была направлена на то, чтобы поддержать малые предприятия торговли. Однако правительство ее не поддержало.

Тогда замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отмечал, что по количеству торговых площадей на 1000 жителей Россия как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки.

«Самое главное — в странах Запада и Азии очень широко развита несетевая розница, которая в России зачастую подавляется административно. Да и сама торговля развита гораздо больше, чем в России — она как минимум в два раза отстает от стран Европы и Северной Америки по числу магазинов. Поэтому нужно не вводить запреты и ограничения для крупных торговых сетей, а всячески развивать малые форматы торговли — ярмарки, рынки, нестационарную и мобильную торговлю. Нельзя одной рукой зажимать малые форматы, а другой пытаться как-то ограничить сети. Мы считаем, что сейчас совсем не время для введения таких жестких запретов», — говорил Евтухов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тогда также не поддержала инициативу парламентариев. По словам заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, лучше «создать конкурентную среду» и «не ограничивать власть розничных сетей». Необходимо «усиливать власть мелкоформатной торговли», говорил Кашеваров.

«Сейчас, конечно, крупные сети чувствуют себя на рынке гораздо комфортнее, чем небольшие торговцы, но надо не им ставить палки в колеса, а убирать эти палки из колес малого бизнеса. Малый бизнес надо стимулировать в тех нишах, где он себя хорошо чувствует. Например, законопроект о нестационарных формах торговли окажет на него куда более позитивное воздействие, чем запрет на работу гипермаркетов в выходные. Сельхозкооперация со своими торговыми точками – еще одно совершенно неразвитое направление», - считает Титов.

В 2017-м году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что

82% россиян не поддерживают эту инициативу. 68% опрошенных посчитали, что такие ограничения создадут большие неудобства.

Почти 40% высказались, что ограничение конкуренции для магазинов приведет к росту цен в маленьких магазинах и на рынках. При этом 67% населения в той или иной степени экономит на продуктах.

Закрыто, приходите в понедельник

В упомянутой Кондратьевым Германии для магазинов был разработан специальный закон — Ladenschlussgesetz. Работу супермаркеты начинают не раньше 6 часов утра и заканчивают не позже 20 часов. Не работают совсем в воскресенье и праздничные дни. Однако этот закон касается только земель Баварии и Саара.

В остальном, с позволения правительства, часы торговли регулируются в каждом из 16 регионов собственными законами. 7-8 исключений в год получают магазины промышленных товаров.

Кроме того, в ФРГ нет продовольственных магазинов, открытых по ночам.

«Что касается европейского опыта, то такая практика действительно существовала в некоторых странах, но давно изжила себя. Например, в Германии практически все супермаркеты уже работают по субботам, а число тех, кто открывается и в воскресенье, постоянно увеличивается», - говорит Беляков.

По воскресеньям торговля в основном останавливается во Франции, а в небольших городах — иногда и по субботам. Однако в 2015-м был принят закон, который разрешил всем торговым точкам быть открытыми 12 воскресений в году. В основном по воскресеньям закрыты супермаркеты в Испании и в Италии.

В Польше отказываться от торговли по воскресеньям решили постепенно. С начала 2018 года началась кампания, в рамках которой запрет вводится поэтапно за два года: с 1 марта 2018 года крупные магазины и торговые центры будут работать только в первое и последнее воскресенье месяца, с 1 января 2019 года — только в последнее, а с 1 января 2020 года наступит полный запрет.

Одна из причин закрытия супермаркетов по воскресеньям в этих странах связана с религиозной традицией посещать церковь.

В другой части света, например, в Японии магазины работают и в будни, и в выходные дни. Это касается как крупных центров, так и небольших пунктов продажи товаров.