Санкции против США: Россия подбирает калибр

Проект федерального закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных штатов Америки и (или) иных иностранных государств» может быть рассмотрен Госдумой на следующей неделе.

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Для этого парламентским фракциям придется принять решение о проведении внеочередного заседания, поскольку депутаты уходят на каникулы, потом разъедутся в регионы, и ближайшее пленарное заседание состоится только 8 мая.

Сейчас срок подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении обозначен как май 2018 года. Собирать предложения, отзывы и замечания должен Комитет по экономической политике до 3 мая. У Совета Думы, который соберется 16 апреля есть возможность назначить заседание на один из ближайших дней.

Источник «Газеты.Ru» близкий к руководству Госдумы считает, что торопиться с рассмотрением законопроекта депутаты, скорее всего, не будут.

Согласно тексту документа, в качестве ответных мер на «недружественные действия» США Россия может ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ американской сельхозпродукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов.

Директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз не видит проблем с запретом на ввоз американского алкоголя. «Пострадает средний класс с зарплатами от 50-70 тыс. руб. в месяц и состоятельные люди, которые могут себе позволить употреблять виски Jack Daniel's и американское вино, которое не дешево в России, от $10 за бутылку», — говорит Дробиз.

В пакете мер — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли.

Последний пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boieng. По данным таможенной статистики, Россия импортировала в прошлом году на $3,7 млрд самолетов и двигателей из США, и поставила в эту страну титана на $200 млн.

В «ВСМПО-Ависма» уже заявили, что контрсанкции могут нанести ущерб компании. «Нарушение кооперационных связей, не выполненные бизнес-обязательства могут надолго, если не навсегда, вырвать нашу компанию из динамично развивающегося титанового рынка», — цитирует представителя компании ТАСС.

«Мы надеемся на мудрость и дальновидность российских законодателей, которые, по нашему убеждению, не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом», — отметили в «ВСМПО-Ависма».

Стоит отметить, что в целом товарооборот между Россией и США в 2017 году увеличился на 15,8% до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Российский экспорт увеличился на 14,7% и составил $10,6 млрд, импорт увеличился на 16,8% и составил $12,5 млрд.

В 2017 году США занимали 6-е место среди внешнеторговых партнеров России, а также 10-е место по объемам экспорта и 3-е место по объемам импорта.

Основу российских поставок в США составляли нефтепродукты, алюминий, чугун, платина, двигатели и силовые установки, минеральные удобрения, нефть сырая, полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, титан и изделия из него.

В США Россия покупала летательные аппараты, автомобили и запчасти, лекарства, медицинские приборы, иммунные сыворотки, двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины.

Депутаты предлагают запретить или ограничить допуск американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества. Тоже самое касается американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам отдельных видов российских юридических лиц.

Еще одной мерой может стать запрет на привлечение к трудовой деятельности в России граждан США. В прошлом году на миграционный учет в РФ было поставлено 92,4 тысячи американцев, из которых на работу приехало 53,2 тысячи. Уехало из РФ (снято с миграционного учета) 78,5 тыс. граждан США. Для сравнения: в 2017 году в РФ на миграционный учет было поставлено 228,2 тыс. немцев.

Неординарным пунктом является «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определяемому правительством Российской Федерации».

«Это значит, что товарные знаки, зарегистрированные на указанных лиц, больше не будут подлежать правовой защите в России. Допустим, правительство Российской Федерации утвердит перечень товаров, исключительное право на товарные знаки по которым будет считаться исчерпанным, и включит в него автомобили. В таком случае в России можно будет законно выпускать автомобили Cadillac, без разрешения General Motors»,

— поясняет управляющий партнер юридической компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев.

Впрочем, даже ускоренное принятие закона «О мерах противодействия» не означает, что российские контрсанкции, упомянутые в документе, будут введены полностью или частично.

В документе указано, что вводить ограничительные меры будет правительство по решению президента РФ. При этом «меры воздействия» могут вводится «по мере их необходимости» все вместе или по отдельности.

Запреты и ограничения ввоза на территорию РФ «санкционных» товаров не распространяются на ввоз таких товаров «гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства для личного пользования».

Эксперты полагают, что Владимир Путин, в случае принятия данного законопроекта, воспользуется им и введет ответные санкции.

Логика отвечать ударом на удар давно овладела нашей элитой, говорит политолог Абасс Галямов. Он отмечает, что охладить пыл политиков могла нервная реакция рынков (падение курса рубля и фондовых индексов) на недавние действия США. Поэтому, возможно, что не все перечисленные ответные меры будут использованы.

В пятницу, 13 апреля, российский фондовый рынок снова перешел в «красную зону» после того, как Москва огласила свой ответ на санкции Вашингтона, что может ухудшить перспективы безболезненного выхода из геополитического противостояния между РФ и США, отмечает София Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал». Индекс Мосбиржи потерял 1,58%, рубль перестал укрепляться и вернулся к уровням четверга – 61,9 рублей за доллар и 76,4 за евро.

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, также полагает, что ответные меры будут применены. В России много людей, которые одобряют такие действия, что показало введение продовольственного эмбарго в 2014 году, говорит он.

Вопрос в том, в отношении какой продукции будет введен запрет. Главное, чтобы это не были лекарства или какие-то другие товары, которые нечем заменить, подчеркивает эксперт.

По мнению эксперта, в целом, структура российской внешней торговли, в которой преобладает экспорт сырья и технологический импорт, не позволяет России ввязываться в полноценную санкционную войну, уверен Игорь Николаев.