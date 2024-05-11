В Краснодарском крае ожидается трехдневный шторм

Дождь с грозой, град и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае с 11 по 13 мая. Штормовое предупреждение распространило региональное управление МЧС.

В сообщении говорится, что вечером 11 мая, 12 мая в течение суток, а также утром 13 мая в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-25 м/с.

В связи с этим МЧС рекомендует без острой необходимости не выходить из дома и следить за состоянием отопительных и осветительных систем. Кроме того, спасатели советуют уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия непогоды. Покидая свое жилье, лучше взять с собой заранее приготовленные документы, необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаментов.

В случае чрезвычайной ситуации наберите 112 — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного, телефон 01 с городского).

11 мая ученые в США повысили до максимума оценку геомагнитной бури на Земле. Геомагнитный шторм, вероятно, сохранится в течение всех выходных. В последний раз оценка геомагнитной бури достигала максимальных значений в 2003 году.

Ранее москвичей предупредили о дожде 11 мая.