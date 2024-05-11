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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку в ДНР

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Народная милиция ДНР

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.10 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

Некоторое время назад украинские военные обстреляли город Горловку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), при помощи кассетных снарядов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ранее украинские бойцы при помощи дрона сбросили ВОП на трактор в Курской области.

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