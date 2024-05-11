В Коми эвакуировали всех жильцов частично обрушившегося дома

В Печоре эвакуировали всех жильцов дома, в котором произошло обрушение подъезда. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики Коми.

Согласно сообщению, обрушение произошло с первого по пятый этаж. Информация по пострадавшим уточняется.

Для эвакуированных подготовлены два пункта временного размещения (ПВР) общей вместимостью 80 человек. В настоящее время проводится опрос людей, временно разместившихся у родственников или готовых заселиться в ПВР.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

11 мая в Печоре частично обрушился пятиэтажный дом. Telegram-каналу Shot стало известно, что местные жители неоднократно жаловались на условия в здании.

К месту происшествия вылетел глава республики Коми Владимир Уйба.

10 мая в жилом массиве Дербышки Советского района Казани обвалилась крыша козырька магазина. По информации ведомства, инцидент произошел в жилом доме, расположенном на Главной улице. На место ЧП были направлены пожарные, спасатели и кинологи.

Ранее в центре Санкт-Петербурга рухнул жилой дом 1885 года постройки.