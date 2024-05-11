В Петербурге запущена горячая линия для пострадавших в ДТП с автобусом

В Санкт-Петербурге начала работать горячая линия для пострадавших в ДТП с автобусом, который упал в реку. Об этом сообщил городской комитет по транспорту со ссылкой на компанию «Такси», передает РИА Новости.

«В компании «Такси» начала работать горячая телефонная линия 8 (800) 333-40-50», — сказано в сообщении.

Уточняется, что по этому номеру пострадавшие и их родственники могут получить дополнительную информацию о компенсационных выплатах. Компания, которой принадлежит автобус, сообщила, что все пассажиры застрахованы в компании «Ингосстрах».

Днем 10 мая автобус лазурного цвета упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и протаранил ограждение.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о награждении капитана судна и очевидцев, которые спасали пассажиров из затопленного автобуса в Санкт-Петербурге.

Ранее перевозчик пообещал страховые выплаты пассажирам упавшего в реку Мойку автобуса.