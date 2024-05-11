В Госдуме обсудят кандидатуры министров и вице-премьеров

В Государственной думе в субботу, 11 мая, пройдет совещание под председательством спикера нижней палаты Вячеслава Володина, на котором обсудят кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Совещание будет. А по кандидатурам информацию не имею», – заявил собеседник агентства.

Накануне Володин сообщил, что Госдума будет рассматривать кандидатуры на должности федеральных министров и вице-премьеров в течение двух дней.

11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру федеральных органов исполнительной власти. Согласно указу, подписанному президентом, в новом правительстве будет 21 министерство. В нем, как и в прошлом составе, будет один первый вице-премьер и 9 заместителей председателя правительства. В число заместителей войдут первый зампред правительства РФ, зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ.

Ранее Мишустин раскрыл ориентир нового кабмина РФ.