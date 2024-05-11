В Чехии усомнились в способности Украины вернуть утраченные территории

Президент Чехии Петр Павел в интервью газете Die Presse заявил, что украинские власти вряд ли смогут вернуть под свой контроль утраченные территории в обозримом будущем.

«Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем», — сказал он.

Глава государства отметил, что на Украине признают, что им вряд ли удастся достичь такого результата в ближайшем будущем. Также Павел заявил, что переговоры начнутся после прекращения военных действий. По его мнению, они потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления.

В конце апреля полиция Чехии обвинила ГРУ Минобороны РФ в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов в стране. Речь идет о взрывах, произошедших в конце 2014 года на складах боеприпасов германской компании Imex во Врбетице. Находившиеся там снаряды предназначались для продажи Украине. Ущерб от взрывов составил более одного миллиарда крон.

Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Чехия объявила в розыск генерала российских спецслужб.