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Лучшая теннисистка России вылетела с турнира в Риме, проиграв бывшей первой ракетке

Касаткина проиграла Осаке на турнире в Риме

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Cal Sport Media/Reuters

Первая ракетка России Дарья Касаткина завершила выступление на турнире серии WTA-1000 в Риме, проиграв в третьем круге бывшей первой ракетке мира, представительнице Японии Наоми Осаке.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3. Касаткина занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), а японская теннисистка идет на 173-м месте.

Осака совершила пять подач навылет и допустила пару двойных ошибок. Всего японка реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

В 1/8 финала турнира в Риме Осака встретится с победительницей противостояния между чешкой Линдой Носковой или китаянкой Чжэн Циньвэнь.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Карен Хачанов стартовал с победы на «Мастерсе» в Риме.

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