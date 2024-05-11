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Депутат Хамзаев наградил дагестанцев, спасавших пассажиров затонувшего автобуса в Петербурге

Депутат Хамзаев наградил дагестанцев за спасение людей из утонувшего автобуса

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев наградил благодарностями дагестанцев, которые спасали пассажиров из упавшего в реку Мойку в Санкт-Петербурге автобуса. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Я уже говорил и с гордостью повторю: в культурном коде народов России, Дагестана заложено приходить на помощь, не проходить мимо беды. Вручил благодарности депутата Государственной думы Гаджиеву Идрису и Джабраилову Шахбану. Также попросил ребят оказать содействие в поиске всех тех, кто оказался рядом и помогал», — сказал Хамзаев.

Днем 10 мая автобус с пассажирам пробил ограждение реки Мойка на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в воду. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Спасателям удалось вытащить из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, задержаны водитель автобуса и водитель каршеринга, который также имел отношение к аварии.

«Газета.Ru» опубликовала фотографии спасательной операции на месте аварии с упавшим в реку автобусом в Санкт-Петербурге.

В компании, которой принадлежит упавший в реку Мойка в Санкт-Петербурге автобус, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России. Изъята документация.

Ранее перевозчик пообещал страховые выплаты пассажирам упавшего в реку Мойку автобуса.

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