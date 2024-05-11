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ФСВТС вывели из подчинения Минобороны

ФСВТС перевели из подчинения Минобороны президенту

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ФСВТС

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) не будет находиться в подчинении Министерству обороны Российской Федерации. Это следует из указа президента России Владимира Путина о структуре федеральных органов.

Согласно указу, в подчинении Минобороны РФ останется только одно ведомство — Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. ФСВТС станет федеральной службой, подчиненной президенту.

11 мая стало известно, что Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно указу, премьер-министр РФ будет иметь 10 заместителей, включая одного первого. В число заместителей войдут первый зампредседателя правительства РФ, зампредседателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и зампредседателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ. 10 мая Путин утвердил Михаила Мишустина на пост председателя правительства России.

Ранее стало известно, что глава Минпромторга не будет носить статус вице-премьера в новом правительстве РФ.

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