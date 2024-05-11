«Ростов» вдевятером проиграл «Рубину» в чемпионате России

Казанский «Рубин» одержал победу над «Ростовом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась со счетом 3:1. В составе победившей команды голами отметились Мацей Рыбус, Александр Мартынович и Богдан Йочич. Единственный гол «Ростова» на свой счет записал Кирилл Щетинин.

Подопечные Валерия Карпина доигрывали матч вдевятером. на 74-й и 75-й минутах игры два раза подряд был предупрежден Иван Комаров, на 86-й минуте вторую желтую получил Эяд Эль-Аскалани.

После этой победы «Рубин» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице национального первенства. В активе команды 41 очко. «Ростов» идет на восьмой позиции, набрав за 28 туров 40 очков.

В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Ростов» дома в тот же день примет калининградскую «Балтику», их матч начнется в 16:15 по московскому времени.

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