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Израиль потребовал эвакуации жителей из нескольких районов Рафаха

TOI: военные Израиля потребовали эвакуации жителей ряда районов Рафаха

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израильские военные потребовали провести эвакуацию из нескольких кварталов в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщил The Times of Israel.

Как пишет издание, представители вооруженных сил призвали мирное население перебраться в район Аль-Маваси, а также – к городу Хан-Юнис.

Отмечается, что около миллиона палестинцев, бежавших из других частей анклава после начала войны, укрываются в Рафахе.

По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), из разных районов Рафаха около 300 тысяч палестинцев уже были эвакуированы в обозначенную «гуманитарную зону».

Накануне стало известно, что военный кабмин Израиля одобрил расширение операции в Рафахе. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что нынешние действия Израиля не являются вторжением в Рафах или крупной наземной операцией.

Ранее ЮАР обратилась в Международный суд из-за действий Израиля в Рафахе.

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