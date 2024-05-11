Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи пытаются спасти кошку, которая заперта в квартире в течение двух недель

В Москве жители дома две недели слышат мяуканье запертой в квартире кошки

close
100%
Shutterstock/Naviya

В Москве жильцы дома на Рязанской улице пытаются спасти из запертой квартиры мяукающую кошку. Об этом сообщает издание MSK1.

По словам жительницы дома №3 в ЖК «Томилино Парк» Натальи, мяуканье кошки из закрытой квартиры в ее подъезде слышится уже больше двух недель. Женщина пытается добиться вскрытия дверей, но не может убедить в его необходимости районного участкового.

«До хозяйки квартиры не могут дозвониться. Участковый бездействует. Помогите спасти бедное животное. Может, там и хозяйка. Будем ждать, когда запахнет?» — обращается к властям москвичка.

По словам соседей, кошка, скорее всего, почти не двигается, так как звук издается из одного и того же места. При этом с каждым днем ее мяуканье становится все тише.

Ранее у заводчика, обвиняемого в жестоком обращении с животными, отобрали 14 собак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами