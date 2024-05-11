Москвичи пытаются спасти кошку, которая заперта в квартире в течение двух недель

В Москве жильцы дома на Рязанской улице пытаются спасти из запертой квартиры мяукающую кошку. Об этом сообщает издание MSK1.

По словам жительницы дома №3 в ЖК «Томилино Парк» Натальи, мяуканье кошки из закрытой квартиры в ее подъезде слышится уже больше двух недель. Женщина пытается добиться вскрытия дверей, но не может убедить в его необходимости районного участкового.

«До хозяйки квартиры не могут дозвониться. Участковый бездействует. Помогите спасти бедное животное. Может, там и хозяйка. Будем ждать, когда запахнет?» — обращается к властям москвичка.

По словам соседей, кошка, скорее всего, почти не двигается, так как звук издается из одного и того же места. При этом с каждым днем ее мяуканье становится все тише.

Ранее у заводчика, обвиняемого в жестоком обращении с животными, отобрали 14 собак.