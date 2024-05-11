Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Коми

Прокуратура республики Коми начала проверку после обрушения подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печоре. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратурой Республики Коми организованы проверочные мероприятия по факту... аварийного обрушения части несущих перекрытий многоквартирного дома 69 по Печорскому проспекту в г. Печоре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для координации действий оперативных служб на место происшествия выехал Печорский межрайонный прокурор Роман Якименко.

Днем 11 мая в городе Печоре в республике Коми обрушилась часть пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. СМИ сообщают, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. В Печору вылетел глава Коми Владимир Уйба. Жительница города Печора Александра стала очевидицей обрушения общежития, она рассказала «Газете.Ru», что жильцы выбегали из обрушившегося здания на улицу в одних шортах и халатах.

Ранее в сети появилось видео обрушения общежития в Печоре.