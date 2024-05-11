Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Коми

Прокуратура начала проверку после обрушения подъезда общежития в Печоре

Прокуратура республики Коми начала проверку после обрушения подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печоре. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Прокуратурой Республики Коми организованы проверочные мероприятия по факту... аварийного обрушения части несущих перекрытий многоквартирного дома 69 по Печорскому проспекту в г. Печоре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для координации действий оперативных служб на место происшествия выехал Печорский межрайонный прокурор Роман Якименко.

Днем 11 мая в городе Печоре в республике Коми обрушилась часть пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. СМИ сообщают, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. В Печору вылетел глава Коми Владимир Уйба. Жительница города Печора Александра стала очевидицей обрушения общежития, она рассказала «Газете.Ru», что жильцы выбегали из обрушившегося здания на улицу в одних шортах и халатах.

Ранее в сети появилось видео обрушения общежития в Печоре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами