«Истерика, дети плачут»: очевидица обрушения дома в Печоре рассказала о спасении людей

Жительница города Печоры Александра стала очевидицей обрушения общежития на Печорском проспекте. Она рассказала «Газете.Ru», что жильцы выбегали из обрушившегося здания на улицу в одних шортах и халатах. По ее словам, в здании находилось гораздо больше людей, чем пишут СМИ.

«За этим зданием дом находится, я была во дворе. Когда услышала первый грохот, то побежала туда, думала, людям может быть помощь какая-то нужна. Пока бежала, услышала второй обвал и уже увидела, что там находятся МЧС и пожарные. Выбегают из общежития дети, [люди] выносят вещи, обратно забегают за вещами. У людей истерики, горе, плачут. Это было страшно наблюдать. У нас очень часто такие происшествия замалчивают, поэтому я стала все снимать, чтобы придать больше огласки, чтобы ответственность понесла администрация. Сейчас везде пишут, что эвакуировано 14 человек. Но эвакуировано намного больше. У нас холодно, а люди выбегали из этого здания кто в шортах, кто в халатах. Просто разбегались в разные стороны. Дети ревели. Это страшно было наблюдать», — рассказала женщина.

По словам Александры, жильцы дома неоднократно обращались к властям с просьбами восстановить здание, но получали лишь «отписки». Она отметила, что люди также писали обращение к президенту России Владимиру Путину.

«Люди, которые там жили, постоянно писали письма и президенту, и везде-везде. Здание уже давно разрушалось: постоянно трубы текли, постоянно искрила проводка. Люди бились, пытались что-то сделать, но это было бесполезно. Администрация на все закрывала глаза, людей никуда не расселяли. Глава республики [Владимир] Уйба сюда выехал, но не знаю, что он сможет сделать. У нас глава администрации Печоры [Валерий Серов] сейчас сидит. Он 8 месяцев уже не находится на месте, и его никак не могут с этой должности уволить. У нас замглавы сейчас, которая в городе вообще не появляется на улицах. То есть она не знает никаких проблем. У нас вообще тут такой беспорядок творится. Люди писали, жаловались, пытались что-то сделать, чтобы как-то этот дом восстановили. Администрация присылала отписки — не аварийный, все нормально. А там была такая дыра в стене», — объяснила она.

Днем 11 мая в городе Печора в республике Коми обрушилась часть пятиэтажного общежития на Печорском проспекте. СМИ сообщают, что спасатели эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. В Печору вылетел глава Коми Владимир Уйба для проверки обстоятельств.

Местные жители неоднократно жаловались на аварийное состояние здания. В 2023 году после прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и за халатность этого и других общежитий, пишет Shot.

Глава администрации муниципального образования «Печора» был задержан в 2023 году, против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В день задержания Серов должен был отправиться в зону проведения спецоперации. Сейчас обязанности главы исполняет Галина Яковина.

Ранее в сети появилось видео обрушения общежития в Печоре.