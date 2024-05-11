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«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч чемпионата России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Московский «Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Чернов, Дуарте, Зобнин, Пруцев, Медина, Угальде, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров.

«Краснодар»: Сафонов, Кайо, Оласа, Тормена, Кордоба, Олусегун, Виктор Са, Черников, Сперцян, Кривцов, Кади.

В минувшем туре РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и «Динамо».

«Краснодар» в прошлом матче уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

Петербургский «Зенит» является действующим чемпионом России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее Шансы ЦСКА и «Зенита» на победу в матче РПЛ назвали равными.

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