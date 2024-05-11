Названы самые частые причины отказа россиянам в шенгенской визе

Россиянам с долгами и без родственных связей за границей могут отказать в выдаче визы в страны Шенгена, предупредила тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

«Шенгенскую визу могут не выдать тем, у кого плохая история с родственными корнями, то есть это те люди, которые пытаются с помощью туристической визы остаться в стране. Если у вас есть какие-либо долги, эта история так же не пройдет», — рассказала турэксперт.

До этого сообщалось, что зона Шенгена может расшириться уже в этом году. Еврокомиссия рассчитывает интегрировать Болгарию и Румынию в шенгенское пространство до конца 2024-го. Чтобы стать полноправными участниками Шенгена обе страны должны выполнить ряд условий. Одно из главных — внедрение мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее аналитики отметили резкое падение цен на авиабилеты из России в Европу.