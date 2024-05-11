Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы самые частые причины отказа россиянам в шенгенской визе

Турэксперт Ансталь: шенгенскую визу могут не выдать при наличии долгов

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиянам с долгами и без родственных связей за границей могут отказать в выдаче визы в страны Шенгена, предупредила тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Ее слова приводит News.ru.

«Шенгенскую визу могут не выдать тем, у кого плохая история с родственными корнями, то есть это те люди, которые пытаются с помощью туристической визы остаться в стране. Если у вас есть какие-либо долги, эта история так же не пройдет», — рассказала турэксперт.

До этого сообщалось, что зона Шенгена может расшириться уже в этом году. Еврокомиссия рассчитывает интегрировать Болгарию и Румынию в шенгенское пространство до конца 2024-го. Чтобы стать полноправными участниками Шенгена обе страны должны выполнить ряд условий. Одно из главных — внедрение мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

Ранее аналитики отметили резкое падение цен на авиабилеты из России в Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами