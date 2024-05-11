Надежду российского футбола призвали не уезжать в Европу

Бывший хавбек петербургского «Зенита», московского «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко призвал 21-летнего нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина не торопиться с переходом в топовый европейский чемпионат. Слова бывшего игрока приводит Legalbet.

«Один сильный сезон — это хорошо, но Тюкавину нужно провести хотя бы два таких, чтобы говорить про его европейские перспективы. На самом деле вообще любой футболист может играть в Европе, но все зависит от тренера. Посмотрите на Алексея Миранчука в «Аталанте», где к нему доверия нет.

Возраст у Тюкавина потрясающий: все еще впереди. Мне вообще Тюкавин напоминает Александра Панова — маленький и шустрый», — сказал Деменко.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 35 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 16 голов и девять результативных передач.

На данный момент «Динамо» занимает третью строчку в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 50 очками. «Краснодар» — на втором месте (тоже 50 очков), «Зенит» — на первом (51).

Ранее игрока «Зенита» обвинили в самолюбовании на фоне провалов команды.