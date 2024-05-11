Главный тренер «ПСЖ» пожелал удачи Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на решение Килиана Мбаппе уйти из команды после окончания сезона, назвав его легендой клуба, передает RMC Sport.

«Он еще не сказал, куда уходит, но думаю, что это очевидно. Очень горд видеть его в команде. Я желаю ему всего наилучшего. «ПСЖ» нужно продолжать прогрессировать», — сказал Энрике.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

«ПСЖ» проиграл дортмундской «Боруссии» оба полуфинальных матча Лиги чемпионов — 0:1, 0:1. Парижане стали чемпионами Франции. Сейчас у клуба 70 очков. На втором месте идет «Монако», имея в активе 61 балл. Третье место занимает «Брест», набрав 57 баллов.

Ранее Эммануэль Макрон отреагировал на уход Мбаппе из «ПСЖ».