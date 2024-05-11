Пушилин заявил о необходимости создания санитарной зоны для защиты территорий РФ

Необходимо создать санитарную зону для защиты российских территорий и снижения рисков возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Где-то с отсылкой на официальную позицию Киева, где-то без отсылки, ситуация может выходить из-под контроля. Поэтому санитарная зона будет нужна, чтобы обеспечить безопасность для наших населенных пунктов», – отметил глава республики.

По его словам, на Украине скопилось большое количество оружия, которым могут воспользоваться радикальные банды, которые контролируются «официальными структурами». При этом Пушилин не исключил, что радикалы могут выйти из-под контроля и заняться разного рода провокациями.

До этого Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на наступление российских войск в направлении города Часова Яра в Бахмутском районе ДНР. По словам главы региональной администрации, ВС РФ уже выстраивают боевые действия в черте населенного пункта.

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