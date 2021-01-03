Восемь человек погибли в ДТП в Тыве

Восемь человек погибли в аварии в Республике Тыва, сообщает«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, на трассе в Хемском районе столкнулись два переполненных легковых автомобиля местных жителей, которые направлялись в гости в соседние села.

В результате инцидента восемь человек скончались, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии, указано в сообщении.

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