Единая служба такси для медиков может появиться в России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре РФ проработать возможность финансирования единой службы такси для помощи врачам и пациентам.

Ранее на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина Чернышенко пообещал проработать вопрос интеграции с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) перевозок врачей.

«Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси в целях оказания помощи в передвижении врачей, доставке лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам», — говорится на сайте правительства России.

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