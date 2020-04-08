Пять человек погибли при столкновении двух легковушек под Воронежем

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Пять человек погибли при ДТП в Воронежской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление МВД по региону.

Авария произошла в 22.54 мск 7 апреля в городе Бутурлиновка на улице Совхозная.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21070» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой 217030», за рулем которой сидел 22-летний местный житель.

Водитель ВАЗ и его три пассажира скончались на месте, водитель «Лады» был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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