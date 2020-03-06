Трамвай сошел с рельсов на Варшавском шоссе Москвы
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На Варшавском шоссе Москвы сошел с рельсов трамвай, передает корреспондент «Газета.ру».
Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта — «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта».
В Twitter «Московского транспорта» сообщается, что движение трамваев на Варшавском шоссе Москвы (в районе Новоданиловского проезда) временно прекращено, в результате чего маршруты № 3, 16, 47, 49 поменялись.
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