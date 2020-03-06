Трамвай сошел с рельсов на Варшавском шоссе Москвы

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Трамвай сошел с рельсов в районе Даниловской Мануфактуры, 6 марта 2020 года Трамвай сошел с рельсов в районе Даниловской Мануфактуры, 6 марта 2020 года
Трамвай сошел с рельсов в районе Даниловской Мануфактуры, 6 марта 2020 года
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

На Варшавском шоссе Москвы сошел с рельсов трамвай, передает корреспондент «Газета.ру».

Инцидент произошел в районе остановки общественного транспорта — «Новоданиловский проезд — Академия водного транспорта».

В Twitter «Московского транспорта» сообщается, что движение трамваев на Варшавском шоссе Москвы (в районе Новоданиловского проезда) временно прекращено, в результате чего маршруты № 3, 16, 47, 49 поменялись.

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