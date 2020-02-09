В Москве на Калужском шоссе перекрыли три полосы из-за аварии
close
На калужском шоссе в Москве перекрыли три полосы движения из-за аварии с машиной каршеринга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Водитель автомобиля врезался в отбойник на 25 км Калужского шоссе.
Отмечается, что автомобилист пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве 4 автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
— Два человека пострадали из-за столкновения грузовика и легковушки в Москве