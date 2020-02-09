В Москве на Калужском шоссе перекрыли три полосы из-за аварии

На калужском шоссе в Москве перекрыли три полосы движения из-за аварии с машиной каршеринга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Водитель автомобиля врезался в отбойник на 25 км Калужского шоссе.

Отмечается, что автомобилист пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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