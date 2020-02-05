Пять человек стали жертвами ДТП под Харьковом

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РИА «Новости»

На Украине в Харьковской области произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает портал Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария случилась в Изюмском районе на трассе Киев-Харьков-Должанский.

Уточняется, что в результате погибли пять человек, еще один пострадал. Мужчина был передан медикам.

сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.

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