Пять человек стали жертвами ДТП под Харьковом

На Украине в Харьковской области произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает портал Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что авария случилась в Изюмском районе на трассе Киев-Харьков-Должанский.

Уточняется, что в результате погибли пять человек, еще один пострадал. Мужчина был передан медикам.

сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.

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