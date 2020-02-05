Пять человек стали жертвами ДТП под Харьковом
close
На Украине в Харьковской области произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает портал Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что авария случилась в Изюмском районе на трассе Киев-Харьков-Должанский.
Уточняется, что в результате погибли пять человек, еще один пострадал. Мужчина был передан медикам.
сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины ДТП.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Автобус с украинцами попал в ДТП в Орловской области, есть погибшие
— В Донбассе в зоне обмена пленными автобус с участниками процесса попал в ДТП