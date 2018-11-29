СК завершил расследование дело о стрельбе «банды GTA» в суде

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о стрельбе, устроенной участниками «банды GTA» в Мособлсуде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, следователи собрали достаточную доказательную базу.

Реклама

«Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — добавила Петренко.

1 августа прошлого года члены «банды GTA» совершили попытку побега из Мособлсуда. Чтобы сбежать, бандиты раскачали кабину лифта, в котором их вез конвой, и напали на сопровождение, обезоружив их и взяв в заложники. Бандиты по одному врывались в зал заседания, но попадали под огонь.

Ранее в СК рассказали об информаторах «банды GTA».