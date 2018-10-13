Под Рязанью машина въехала в поезд

Автомобиль выехал на пути и столкнулся с поездом на железнодорожном переезде двухпутного перегона Листвянка-Перевлес Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 13 октября. По данным представителей МЖД, переезд был оборудован светозвуковой сигнализацией.

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«По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на пути и совершил столкновение с поездом №50 Москва-Самара... Водитель автомобиля остался жив, локомотивная бригада не пострадала, пассажиры за медицинской помощью не обращались», — сообщили в пресс-службе.

Представители МЖД добавили, что у поезда поврежден метельник, из-за чего он в данный момент не может продолжать движение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане грузовик столкнулся с поездом.