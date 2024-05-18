В Италии обнаружили могилу наемника, воевавшего за «Правый сектор»

Итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли воевал под флагом «Правого сектора» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

В сообщении подчеркивается, что, если судить по соцсетям и публикациям в СМИ, Галли можно отнести к числу патриотов, если не затрагивать тему, почему он воевал под флагом «Правого сектора», который исповедует фашистскую идеологию. Именно шеврон террористов он повесил на свой рюкзак.

«Наряду с изображением эмблемы так называемого украинского «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, фото этого рюкзака иллюстрирует последнее сообщение <…> 27-летнего итальянца», — уточнили в публикации.

Это пост о том, где и когда пройдут похороны Галли. Все остальные публикации на его страничке в соцсетях удалены. На аватарке Галли стоит с гранатометом.

До этого в США заявили, что опасаются обрушения обороны Часова Яра после отвода бывшего «Правого сектора». Отмечается, что бригады территориальной обороны, по сравнению с механизированными, оснащены только легким вооружением и не способны вести боевые действия наравне с регулярной армией.

Ранее британский эксперт узнал об отказе ряда бригад ВСУ подчиняться новому главкому.