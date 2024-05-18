«Майор Гром: Игра» — место встречи изменить можно

Спустя год после событий фильма «Майор Гром: Чумной доктор» майор полиции Игорь Гром (Тихон Жизневский) пользуется славой городского героя, радуясь возможности не изменять своим жестоким методам, а также готовится перейти на новый этап отношений с журналисткой Юлией Пчелкиной (Любовь Аксенова). Из-за сложившейся идиллии на личном и рабочем фронтах он даже называет себя счастливым человеком. Последнее, впрочем, меняется, когда Гром оказывается мишенью таинственного террориста-подрывателя. Тот требует от майора уйти из органов; в противном случае взрывы продолжатся, а жертвами станут близкие Грома: кроме Пчелкиной, это, напомним, напарник Дима Дубин (Александр Сетейкин) и начальник петербургской полиции Федор Иванович Прокопенко (Алексей Маклаков). Одним из подозреваемых становится оружейный магнат Август ван дер Хольт (Матвей Лыков). Он намерен продать российским силовикам свои дроны, призванные заменить живых сотрудников в рамках полицейской реформы, которую проводит замглавы МВД Мария Архипова (Ольга Сутулова).

close 100% Кадр со съемок фильма «Майор Гром: Игра» (2024) Bubble Studios/Кинопоиск

Чуть больше трех лет назад мы изо всех сил ругали картину «Чумной доктор», которая вывела франшизу студии Bubble Comics «Майор Гром» на большие экраны. С тех пор серия пополнилась менее раздражающим приквелом «Гром: Трудное детство» о юности героя среди кислотных 90-х, а теперь дело дошло до прямого продолжения с подзаголовком «Игра». Есть ощущение (не станем скрывать, крайне приятное), что авторы прислушались к критике, которая посыпалась на них после «Чумного доктора», и то ли действительно с ней внутренне согласились, то ли просто решили, что дальше гнуть прежнюю линию будет себе дороже.

Место встречи все-таки оказалось подвластно изменениям. Окружающий героев город стал более внятным и вменяемым: теперь он правда напоминает комиксизованный Санкт-Петербург, а не винегрет из американских мегаполисов в изложении Marvel и DC, вместо невесть откуда взявшегося казино стали показывать, в частности, всамделишный Цирк на Фонтанке. Слава богу, исчезла и дурацкая визуализация мыслительного процесса Грома («думай, думай, думай»), которая нещадно растягивала хронометраж. Теперь его растягивает приятное сердцу нагромождение сюжетных линий и персонажей, вызывающее в памяти третьего «Человека-паука» Сэма Рэйми (сцена с лихо танцующим Жизневским при этом отсутствует, но на закрытии ММКФ показывали не финальный монтаж, так что еще есть шанс).

close 100% Кадр со съемок фильма «Майор Гром: Игра» (2024) Bubble Studios/Кинопоиск

В целом нужно отметить, что у Олега Трофима явно вырабатывается какая-то симпатичная режиссерская индивидуальность, его «Игра» не лишена занимательных решений, а новая лента не то чтобы сильно уступает последним проектам Marvel с их изнурительным парадом самолюбования (не вполне комплемент, но и не в укор); плюс имеется забавная отсылка к «Заводному апельсину». Все это хорошая новость еще и потому, что следующие фильмы Трофима, вероятно, будет куда интереснее смотреть. А смотреть их будет нужно хотя бы по той причине, что изменения в саундтреках постановщика служат хорошим маркером мутаций цайтгайста. Например, в первой части «Льда» (2018 год) играли украинский дуэт 5'nizza и Земфира (признана в РФ иностранным агентом), а в первом «Майоре Громе» (2021 год) звучали песни Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) и группы «Аквариум». Ничего из этого, конечно, теперь представить в российском блокбастере нельзя, из классики в «Игре» звучит только парадоксально безопасный Виктор Цой.

Самое, впрочем, удивительное, что перемены, каких требовали наши сердца, коснулись и смысловой составляющей «Грома». На первых порах картина кажется парафразом «Крепкого орешка 3», но затем быстро оборачивается попыткой снять собственного «Темного рыцаря» Кристофера Нолана. Это — вау! — включает в себя и стремление отрефлексировать охранительский месседж, которым гадко разило от «Чумного доктора». «Думай, думай, думай». Из-за угла выскакивает цифровой концлагерь. Кроме цирка (правда, без танка в воротах) в кадре возникают ЧВК, обсуждаются Сирия и Африка. Люди, закрытые в метро. Дроны, летающие по городу. Слово «хлопок» в новостях вместо «взрыв». Еще чуть-чуть — и фильм «Игра» можно было бы называть зубастым, но до этого, разумеется не доходит. Зато доходит вот до чего: от фраз «Потребуется грубая сила» и «До суда он точно не доживет» картина перетекает к лозунгам «Победа не смоет крови» и «Цель не оправдывает средства. Никогда». Такая вот эра милосердия в киновселенной Bubble Comics: из команды Глеба Жеглова Игорь Гром, кажется, перебрался в лагерь Володи Шарапова. Остается дождаться, когда Олег Трофим получит премию «Оскар» за трехчасовой байопик Андрея Дмитриевича Сахарова.

Дата премьеры: 26 апреля 2024 года

Дата выхода в прокат: 23 мая 2024 года

Режиссер: Олег Трофим

В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Константин Хабенский