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Алабай набросился на двух девушек и их собак в Сургуте

Ura.ru: в Сургуте на двух девушек и их собак напал алабай

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Телеграм-канал «ЧП Сургут»

В Сургуте пес породы алабай напал на двух девушек и их собак во время прогулки. Об этом одна из хозяек питомцев рассказала в Telegram-канале «ЧП Сургут».

По словам девушки, инцидент произошел на улице Югорской. На двух подруг, выгуливавших своих собак, напал крупный алабай. В результате пес травмировал одного из питомцев и его хозяйку.

Алабай прокусил девушке руку, а ее собаке оставил раны на спине, груди и задней ноге. После этого пострадавшие направились в ветеринарную клинику.

У агрессивного пса была часть оторванной цепи, рассказала девушка. По ее словам, они знают, чья это собака, и планируют поговорить с хозяевами.

До этого в Кузбассе бездомная собака откусила ребенку часть уха. Пострадавшему наложили несколько швов, а затем доставили в лор-отделение детской больницы. Местные жители посоветовали горожанке обратиться в правоохранительные органы.

Ранее питбуль напал на петербургскую пенсионерку на лестничной клетке.

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