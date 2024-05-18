В Германии зафиксировали рост поступлений против политиков

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в статье для газеты Welt am Sonntag сообщила о росте числа преступлений в отношении политиков и должностных лиц в стране.

По ее данным, в прошлом году было зафиксировано 3691 преступление (80 насильственных) против представителей партий, чиновников и выборных должностных лиц. Годом ранее было зарегистрировано 1994 правонарушения (67 насильственных).

«Пострадавшим угрожают, их офисы подвергаются нападениям, их дома осаждают, их частную собственность повреждают или разрушают», — заявила Фезер.

Она добавила, что Германия в настоящее время переживает опасный рост презрения к политике и агрессивности.

17 мая стало известно, что на депутата правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Мартина Шмидта напали в пивном пабе в городе Шверин по политическим мотивам.

В начале мая в Германии напали на двух политиков. По словам одного из пострадавших, Рольфа Флиса, после мероприятия к ним подошла группа людей перед рестораном и попросила сделать селфи. Изначально атмосфера была доброжелательной, однако один из подошедших обратился к политикам с оскорблениями ниже пояса, обозвал их «зелеными фашистами», и ударил по лицу.

До этого в ФРГ напали на политика от Социал-демократической партии Германии, когда тот расклеивал предвыборные плакаты.

Ранее стало известно, что Фицо предсказывал покушение.