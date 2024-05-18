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Политика

Военная операция на Украине, день 815-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 815-й день

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Работа расчета ЗРК «Тор-М1» в зоне СВО

Работа расчета ЗРК «Тор-М1» в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Киев попросил администрацию Байдена снять ограничения на использование оружия против целей на территории России, пишет The Wall Street Journal. Повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Центр анализа стратегий и технологий пообещал российским бойцам вознаграждение в размере 2 млн рублей за захваченный в зоне СВО важный трофей, рассказал директор центра Руслан Пухов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:27

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего недавнего визита в Киев не упомянул территориальные амбиции Украины по возвращению Крыма и Донбасса, в речах Блинкена в украинской столице не упоминались эти регионы, пишет американское издание Responsible Statecraft.

9:13

9:07

В ночь на субботу нанесены удары по военному аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области и по складам со взрывчатыми веществами Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.

8:52

Средства ПВО России сбили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

8:45

Прекращение расследования дела против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое власти ФРГ проводили в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, свидетельствует о стремлении Берлина «замять» историю с утечкой данных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

8:38

❗️ Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор.

8:21

Центр анализа стратегий и технологий проверяет информацию о захвате бойцами ВС России в зоне проведения специальной военной операции ценного трофея высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS эстонского производства. Если данные подтвердятся, войска получат награду в 2 млн рублей, сообщил директор ЦАСТ Руслан Пухов.

8:15

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине получат право раздавать повестки круглосуточно, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на постановление кабмина республики.

8:03

Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование оружия против целей на территории России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 815-го дня специальной военной операции России на Украине.

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