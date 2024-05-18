Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего недавнего визита в Киев не упомянул территориальные амбиции Украины по возвращению Крыма и Донбасса, в речах Блинкена в украинской столице не упоминались эти регионы, пишет американское издание Responsible Statecraft.
В ночь на субботу нанесены удары по военному аэродрому и промзоне в городе Миргород Полтавской области и по складам со взрывчатыми веществами Павлоградского химического завода в Днепропетровской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Лебедев.
Прекращение расследования дела против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца, которое власти ФРГ проводили в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможном применении крылатых ракет Taurus по Крымскому мосту, свидетельствует о стремлении Берлина «замять» историю с утечкой данных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Центр анализа стратегий и технологий проверяет информацию о захвате бойцами ВС России в зоне проведения специальной военной операции ценного трофея высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS эстонского производства. Если данные подтвердятся, войска получат награду в 2 млн рублей, сообщил директор ЦАСТ Руслан Пухов.
Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в рамках вступившего в силу закона о новых правилах мобилизации на Украине получат право раздавать повестки круглосуточно, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на постановление кабмина республики.
Украина попросила администрацию президента США Джо Байдена снять ограничения на использование оружия против целей на территории России, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.