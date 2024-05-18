Военная операция на Украине, день 815-й

Киев попросил администрацию Байдена снять ограничения на использование оружия против целей на территории России, пишет The Wall Street Journal. Повестка на Украине будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Центр анализа стратегий и технологий пообещал российским бойцам вознаграждение в размере 2 млн рублей за захваченный в зоне СВО важный трофей, рассказал директор центра Руслан Пухов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.