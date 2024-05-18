Энергоснабжение Новороссийска восстановили

Обеспечение электричеством жителей Новороссийска, которое было нарушено утром в субботу, 18 мая, из-за возгорания на подстанции «Кирилловская», восстановили. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Энергоснабжение восстановлено, абоненты перезапитаны», — уточнили в сообщении.

До этого глава города Андрей Кравченко рассказал, что возгорание на подстанции оставило без света 26 тыс. жителей. Мэр пообещал, что в ближайшее время свет вернется в дома 20 тыс. жителей.

По словам мэра, причины пожара устанавливают. Сообщение о пожаре на электроподстанции в населенном пункте Гайдук под Новороссийском поступило в 8:29.

Произошло загорание масленого трансформатора, огонь охватил площадь 25 м. кв.

Угрозы распространения огня не было. В тушении возгорания задействовали 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.