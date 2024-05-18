В США рассказали, как продвижение ВС России может повлиять на Украину

Продвижение российских военных может вынудить Украину придерживаться более реалистичной позиции по вопросу диалога с Москвой. Об этом РИА Новости заявил отставной офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов и военный аналитик Скотт Риттер.

Он назвал условие для реалистичного подхода Украины к переговорам, допустив, что на Киев повлияет наступление российской армии. По его мнению, вопрос мирного диалога является политическим, поэтому окончательное решение по нему нужно принимать РФ.

«Если РФ сможет выдержать такого рода изнурительные наступательные операции в Харькове, на Донбассе и в Запорожье, у Вооруженных сил Украины не будет иного выбора, кроме как потерпеть крах. У них не останется выбора, сопротивляться они не смогут», — считает эксперт.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что бои в городе Волчанске продолжаются, а каждая освобожденная улица является результатом сложных сражений.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.