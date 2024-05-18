В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Ракетная опасность была объявлена в 12:18. Она продлилась 26 минут.

По словам Гладкова, в Белгороде после воздушных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадавших нет. Осколок снаряда пробил кровлю, перекрытие техэтажа и потолок в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждены частные жилые домовладения, хозпостройки, заборы и автомобили. Например, в Борисовском районе село Грузское подверглось атаке ВСУ с помощью дронов: всего было сброшено четыре взрывных устройства, одно из которых не сдетонировало.

В субботу, 18 мая, ракетную опасность в регионе уже объявляли дважды. Ранним утром сирены включились на восемь минут. После второго включения сигнала в официальном Telegram-канале мэрии Белгорода уточнили, что сирены звучали 18 минут.

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