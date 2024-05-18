Глюк'Oze пригрозили блокировкой счетов

Певица Глюк'oZa (настоящее имя Наталья Ионова) задолжала Федеральной налоговой службе более миллиона рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, ФНС выставила Ионовой счет в 1,2 млн рублей. В случае неуплаты долга певице пригрозили блокировкой счетов и запретом на выезд за границу. При этом в данное время певица находится на отдыхе в Италии.

Накануне стало известно, что у лидера группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иностранным агентом) заблокировали российские счета из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в 182 тысячи рублей.

В России компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», в которых музыкант был учредителем, уже ликвидированы. По информации канала, в стране у Прусикина остались ИП и долг.

Ранее Илья Прусикин (признан в РФ иностранным агентом) ответил на обвинения, что бросил сына на экс-жену и эмигрировал в США.