В РАМТ заявили, что худрук театра Бородин болен и находится в больнице

В пресс-службе Росcийского Академического Молодежного Театра (РАМТ) подтвердили «Газете.Ru» информацию о госпитализации театрального режиссера и художественного руководителя Алексея Бородина. Как сообщили в театре, он с 17 мая находится под наблюдением врачей.

«Театр подтверждает, что Алексей Владимирович болен и со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице. Больше ничего нового сообщить мы не можем», — сообщили в пресс-службе РАМТ.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что Бородина экстренно госпитализировали в Москве с пневмонией. По данным канала, течение болезни осложняют кардиологическая и почечная патологии. Состояние Бородина оценивают как средне-тяжелое. Отмечается, что худрук РАМТ почувствовал себя плохо неделю назад — у него были температура, слабость и кашель.

Ранее сообщалось, что актриса Елена Санаева попала в больницу из-за проблем с дыханием.