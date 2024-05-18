Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения директору Федеральной службы безопасности РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 19 генералам российских специальных служб «в разжигании национальной вражды и ненависти и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013–2014 годах». Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ГБР.

В ГБР утверждают, что якобы собрали доказательства подрывной деятельности спецслужб РФ и лично Бортникова против Украины. Речь идет о «подавлении протестных акций» на Украине в 2013–2014 годах «с целью сохранения режима Януковича».

В начале текущего года года Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» большинству членов Совета безопасности РФ и объявила в розыск нескольких российских госдеятелей.

В сентябре прошлого года ГБР Украины направило в суд обвинительный акт в отношении руководителя администрации главы Донецкой народной республики Алексея Никонорова по обвинению в совершении государственной измены.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.