Два объекта энергетической инфраструктуры получили повреждения на Украине

Два объекта энергетической инфраструктуры на Украине были поражены в ночь на 18 мая. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — написал он.

Утром 18 мая Пронин заявлял, что в Полтавской области Украины получил повреждения объект энергетической инфраструктуры.

В ночь на субботу, 18 мая, воздушную тревогу в этом регионе объявляли неоднократно. По данным украинских СМИ, в Миргороде в Полтавской области произошли взрывы.

Накануне мощный взрыв произошел в поселке Дачное в Одесской области после удара Вооруженных сил РФ по воинской части. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).