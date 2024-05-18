Николай Соболев вспомнил, как узнал о статусе иноагента: «Второе дыхание»

Блогер Николай Соболев в шоу «Кстати» на платформе «VK Видео» рассказал, как узнал о статусе иноагента.

«Когда ты видишь фамилию свою на сайте Минюста и понимаешь, что нет второго в списке Соболев Николай Юрьевич, скорее всего, и ты начинаешь узнавать. Начинают все паблики писать. И в этот момент ты понимаешь, что это второе дыхание открывается», — вспомнил Соболев.

Он признался, что заплакал, когда узнал о своем новом статусе. Блогер даже записал «кружок» в Telegram для своих фанатов, видео потом стало мемом, добавил Соболев. Он выразил мнение, что название «иноагент» стоит сменить на более мягкое, потому что люди представляют себе шпиона в очках, когда слышат об этом статусе. По словам Соболева, в новом статусе ему было страшнее всего из-за риска финансовых трудностей из-за новых законов о рекламе.

«Стремно стало, когда всю рекламу запретили и непонятно, на что ты будешь жить», — уточнил блогер.

Николай Соболев был признан иноагентом в начале 2023 года. Тогда Минюст включил его в реестр иноагентов за «высказывания против граждан России и спецоперации». Исключение из реестра он назвал «перерождением» и отметил, что его позиция всегда была патриотической. Свою точку зрения Соболев аргументировал тем, что не уезжал из России по примеру других иноагентов.

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