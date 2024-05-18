Россия предложила Белоруссии свои наработки по защите детей в интернете

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что Москва готова поделиться с Минском наработками в области защиты детей от вредоносной информации. Слова министра, сказанные на проходящем в Минске совместном заседании коллегий Минобразования Белоруссии и Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

Кравцов заявил, что на сегодняшний день в России действует федеральная государственная информационная система «Моя школа», которая обеспечивает защиту детей от негативной информации в интернете и социальных сетях.

«Мы здесь готовы поделиться», — добавил он.

По словам министра, между образовательными ведомствами России и Белоруссии сложились очень хорошие и продуктивные отношения «по всем линиям, по всем направлениям».

До этого в Общественной палате РФ презентовали новый инструмент борьбы с фейками. Предполагается, что представленный онлайн-инструмент позитивно повлияет на вовлечение граждан в противодействие информационным фейкам.

Ранее в РОЦИТ рассказали о мерах защиты детей от травли в цифровом мире.