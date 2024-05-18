В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественные новости».

В Харьковской области объявлена воздушная тревога. По данным издания, в командование воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщали о пусках управляемых авиационных бомб.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что почти 10 тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая заявил, что положение Вооруженных сил Украины в Харьковской области крайне сложное, в первую очередь это касается города Волчанск.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что российские военные в течение недели взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое и Красное.

Ранее группировка войск РФ «Север» отразила десять атак ВСУ в Харьковской области.